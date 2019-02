Motociclista de 40 anos morre em despiste em Loulé

Mota embateu violentamente no automóvel que circulava no sentido contrário.

Por Tiago Griff | 18:37

Um motociclista de 40 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um despiste na Estrada Municipal 523, em Querença, Loulé.



O alerta chegou pouco depois das 09h00 desta quarta-feira e dava conta de um acidente grave entre uma mota Aprilia RSV 1000 e um Opel Corsa comercial na zona da Amendoeira, em Querença, no interior do concelho de Loulé.

Ao que a CMTV apurou, a mota terá entrado em despiste numa reta da Estrada Municipal 523, mesmo após uma curva, e embateu violentamente no automóvel que circulava no sentido contrário, entre São Brás de Alportel e Loulé.

Ainda foram feitas manobras de reanimação na vítima de 40 anos, por parte do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local poucos minutos após o acidente. O condutor do automóvel escapou ileso.

A via onde se deu o acidente ficou encerrada ao trânsito durante mais de três horas enquanto se fizeram os trabalhos de remoção do corpo - que seguiu para o Gabinete Médico Legal de Faro -, dos dois veículos e da limpeza do asfalto.

No local estiveram sete operacionais e quatro veículos, entre os bombeiros municipais de Loulé, o INEM e a GNR. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR tomou conta da investigação.