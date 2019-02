Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com motociclista condiciona final do IC19 para a Segunda Circular em Lisboa

Choque entre mota e veículo ligeiro obriga a cortar duas faixas da via.

12:57

O choque entre uma moto e um carro na saída do IC19 para a Segunda Circular em direção a Sintra fez um ferido e obrigou, ao final da manhã desta terça-feira, a cortar esta via de Lisboa. durante cerca de meia hora



Por volta das 13h00, o trânsito estava ainda muito condicionado no local, provocando filas que começavam na zona de Queluz



O condutor da moto foi projetado contra os rails de proteção e ficou ferido, embora sem gravidade.