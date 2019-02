Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes matam dois motociclistas no mesmo dia

Vítimas de 38 e 93 anos morreram no local dos desastres.

Por Isabel Jordão e Paula Gonçalves | 10:09

Dois motociclistas, de 38 e 93 anos, morreram ontem em Picassinos (Marinha Grande), e em Gatões (Montemor-o-Velho) em acidentes com as motos que conduziam.



Em Picassinos, a Honda VTR conduzida por Joaquim Ferreira embateu num poste de eletricidade e o motard foi projetado para a faixa de rodagem, sendo a morte confirmada no local.



Joaquim Ferreira morava nas Trutas, Marinha Grande, era casado e tinha dois filhos menores. Em Gatões, Ramiro Davim regressava a casa quando ocorreu a colisão fatal com uma carrinha.