Um morto em colisão entre carro e mota em Montemor-o-Velho

Acidente aconteceu durante a tarde desta sexta-feira.

Por Lusa | 15:23

Um homem morreu na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota em Gatões, Montemor-o-velho, durante a tarde desta sexta-feira.



Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motocicloprovocou esta sexta-feira um morto em Gatões, Montemor-o-Velho, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.



O acidente naquela localidade do distrito de Coimbra ocorreu às 12h50.



A mesma fonte referiu que no local estiveram os bombeiros de Montemor-o-Velho, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).