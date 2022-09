Um acidente entre um camião e um carro no IC2, em Águeda, provocou uma vítima mortal.Ao que o CM apurou, à chegada das equipas de socorro, o jovem estava inconsciente e acabou por morrer.O acidente ocorreu por volta das 6h47 da manhã.No local estão 16 operacionais apoiados por seis viaturas (Bombeiros de Águeda), o INEM e a GNR.Na sequência da colisão a via está neste momento condicionada no sentido sul-norte.