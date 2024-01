Acidente entre dois carros faz dois feridos graves no IP2 na zona da Trindade em Beja

Uma colisão entre dois carros provocou quatro feridos, dois dos quais com gravidade, no IP2, em Trindade, Beja. Vítimas foram transportadas para o Hospital de Beja.Na sequência deste acidente, outros dois carros colidiram, mas não se registaram feridos.A circulação esteve totalmente cortada durante uma hora. Às 20h15 estava a ser feita apenas por uma via.O alerta foi dado às 18h44. No local estiveram 29 operacionais, apoiados por 11 viaturas e um meio aéreo. O helicóptero do INEM foi chamado, mas acabou por não ser utilizado.