Acidente fere bebé em Lisboa

Colisão teve lugar nas imediações do Centro Comercial Colombo.

Por J.T. | 08:31

A colisão entre duas viaturas, no sentido Campo Grande-Benfica da Segunda Circular, em Lisboa, provocou ferimentos num bebé, de um ano; noutra criança, de seis; e na mãe dos menores, de 38.



O acidente teve lugar nas imediações do Centro Comercial Colombo e as vítimas foram assistidas e depois transportadas ao hospital de Santa Maria.