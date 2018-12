Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na A1 em Coimbrões, Gaia, causa filas de vários quilómetros na saída do Porto

Trânsito está condicionado no sentido Norte-Sul.

16:41

Um acidente com um camião na A1 em Coimbrões, Gaia, junto à saída para a A44 está a causar forte congestionamento de trânsito no sentido Norte-Sul.



O congestionamento extende-se até à ponte da Arrábida e Via de Cintura Interna, no Porto.



Em causa esteve uma colisão de um camião com o separador central da auto-estrada.



O acidente causou filas de vários quilómetros.



Não há registo de feridos na sequência do acidente.