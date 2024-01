Uma colisão entre vários carros obrigou ao corte total da A1 em Coimbra no sentido Sul-Norte, esta terça-feira, adiantou aofonte da Brisa.Não há feridos a registar, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.O alerta foi dado às 20h12. No local, estavam, às 21h35, sete operacionais, apoiados por três viaturas.