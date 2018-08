Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes com motociclos matam seis pessoas em quatro dias

Motard morreu esta segunda-feira em embate contra carro.

Por Francisco Gomes | 01:30

Um homem, de 59 anos, morreu esta segunda-feira na colisão da moto em que seguia com um carro, em Espinheira, na União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro, nas Caldas da Rainha. Trata-se do sexto motard a perder a vida nas estradas portuguesas no espaço de quatro dias.



O acidente que vitimou Carlos Alberto Rodrigues, residente na zona da Lourinhã, aconteceu pelas 10h55, num cruzamento, tendo sido projetado vários metros após o choque com o outro veículo, que ficou bastante danificado, mas cujo condutor saiu ileso.



Ao local compareceram os bombeiros e uma equipa do INEM, que prestaram os primeiros socorros. A vítima ainda foi transportada em estado muito grave para o Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha, mas acabou por não resistir e morreu. Uma equipa da GNR de Leiria recolheu elementos para investigar as causas do acidente.



Carlos Rodrigues era reformado e fazia parte de um grupo motard da região Oeste. Junta-se à lista de motociclistas que morreram em acidentes de viação desde sexta-feira.



Nesse dia, Tiago Soares, de 31 anos, perdeu a vida num despiste em Castelo de Paiva. No dia seguinte, acidentes vitimaram Susana Cristina, de 35 anos, em Faro; Tiago Martins, de 34 anos, em Santo Tirso; e um homem de 61 anos, em Pombal.



No domingo, Filipe António, de 37 anos, morreu no concelho de Silves.



PORMENORES

Colisão na Figueira da Foz

Quatro pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, após uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, ontem de manhã, no cruzamento do IC1 em Marinha das Ondas, Figueira da Foz.



Despiste no Sabugal

O despiste de um carro, ocorrido ontem de madrugada em Rapoula do Coa, no Sabugal, provocou um ferido. Foi transportado para o hospital.



Capotamento em Mirandela

Um despiste seguido de capotamento, ontem à tarde, na Estrada Nacional 213, em Mirandela, provocou um ferido. Na viatura seguiam dois adultos e duas crianças – mas só a mãe das crianças ficou ferida. O socorro foi efetuado por 15 operacionais apoiados por seis viaturas.