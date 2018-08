Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista encontrado morto em estrada do concelho de Silves

Causas do acidente mortal estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR.

11:13

Um motociclista de 37 anos foi encontrado morto, este domingo de madrugada, junto a uma estrada em Algoz, no concelho de Silves, ao que tudo indica depois de ter sofrido um despiste.



Ao que o CM apurou, Filipe António trabalhava numa unidade hoteleira e terá saído de casa para ir fazer umas compras, mas já não regressou.



Foi encontrado morto na berma da estrada.



O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do acidente mortal.