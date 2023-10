Acidentes provocam seis mortos no fim de semana

Pelo menos seis pessoas perderam a vida em acidentes de viação durante o fim de semana. Uma jovem de 27 anos e outro de 25 foram as últimas vítimas, já este domingo.









A mulher morreu na madrugada deste domingo, na sequência de uma colisão entre duas viaturas na EN125, em Olhão. A vítima seguia sozinha no carro quando terá sido abalroada por outra viatura. Acabou por se despistar e capotar, tendo o óbito sido declarado no local.

O alerta para o acidente foi dado à 01h46. Foram mobilizados para o local 23 operacionais dos bombeiros de Olhão, Tavira, INEM e GNR apoiados por 8 veículos. A colisão aconteceu no cruzamento do Poço da Areia, na EN125, e obrigou a cortar a via mais de três horas para assistência às vítimas e limpeza da via. Três ocupantes da outra viatura envolvida sofreram ferimentos ligeiros, mas recusaram transferência para uma unidade hospitalar.









Leia também Mulher morre em colisão entre dois carros em Olhão Apenas 40 minutos depois, mas na Via Industrial Norte de Alferrarede, Abrantes, um jovem de 25 anos perdeu a vida num violento despiste. O alerta foi dado às 02h26 e, apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local.

No sábado, outras quatro pessoas tinham morrido em acidentes – duas num despiste em Pinhel, uma em Vila Nova de Famalicão e outra em Mondim de Basto.