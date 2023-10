Um homem, de 52 anos, morreu este sábado à noite num acidente de mota em Castelões, em Vila Nova de Famalicão. O alerta foi dado por volta das 21h00 para a rua do Gorgulhão. Os bombeiros de Famalicão foram acionados, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A vítima ainda foi alvo de várias manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local. Para esta ocorrência foi também chamada a GNR. Militares do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação estão no local a efetuar perícias.