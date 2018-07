Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes rodoviários fazem três mortos em Almada e Palmela

Dois motards e um automobilista perderam a vida este domingo na margem sul do Tejo.

Por Miguel Curado e Tânia Monteiro | 08:57

Uma sucessão de três acidentes, quase consecutivos, causaram três mortos na Margem Sul do Tejo, na tarde deste domingo. Dos sinistros resultaram ainda quatro feridos.



O primeiro acidente ocorreu pelas 16h42 na A2, sentido Norte-Sul, junto ao parque industrial da Autoeuropa, no concelho de Palmela.



Uma moto embateu na traseira de uma carrinha de mercadorias, de caixa aberta, que seguia no mesmo sentido. O homem que conduzia o veículo de duas rodas teve morte imediata.



O condutor do veículo de mercadorias sofreu ferimentos ligeiros e não precisou sequer de receber assistência hospitalar. No local estiveram 15 operacionais e três viaturas dos bombeiros de Palmela e da GNR de Coina.



Pelas 17h15, mais um acidente mortal. Desta feita na estrada nacional dez, perto da localidade da Marateca, em Palmela. Um homem, com cerca de 50 anos, que seguia sozinho num automóvel, perdeu o controlo do mesmo, que saiu da estrada. O condutor também teve morte imediata.



O acidente condicionou o trânsito na zona e mobilizou 15 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Águas de Moura e a GNR de Setúbal.



Dez minutos depois, o terceiro sinistro fatal. Uma moto de alta cilindrada embateu na traseira de um automóvel no IC20, sentido Costa da Caparica-Almada.



O choque atingiu ainda mais dois carros. O condutor do veículo de duas rodas teve morte imediata no local. Os três feridos do mesmo acidente não precisaram de hospitalização.