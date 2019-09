Acusação no caso de Tancos tem de sair até quinta-feira

A acusação do processo sobre o furto das armas de Tancos e a farsa da sua recuperação, que tem o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, como arguido, tem de ser deduzida até quinta-feira.É nesse dia que terminam os prazos de prisão preventiva - faz um ano que os primeiros arguidos foram detidos - e caso a acusação não seja deduzida todas as medidas de coação são consideradas extintas.Recorde-se que o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar chegou a estar em prisão preventiva no âmbito deste processo. O Ministério Público defende que um grupo de militares, em conjunto com a PJM, decidiram montar uma farsa para recuperar as armas de Tancos.