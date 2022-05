Uma pessoa foi esfaqueada na madrugada deste domingo, durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto junto ao estádio do Dragão, e acabou por não resistir ao ferimentos.



Uma mulher ficou ainda gravemente ferida e foi transportada para o hospital.





Centenas de pessoas concentraram-se nas imediações do estádio do Dragão. Vários elementos da Polícia de Segurança Pública estiveram no local, assim como uma viatura do Inem, que também foi acionada.Em atualização