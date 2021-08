“Adeus adorado filho, nada mais será igual”: Casal morre em acidente na A28 em Matosinhos

"Adeus, adorado filho, nada mais será igual. Amo-te”. As palavras escritas nas redes sociais são do pai de Fábio Fafiães, de 36 anos, uma das vítimas mortais de um despiste de carro que ocorreu na noite de domingo na A28, em Leça da Palmeira, Matosinhos. No mesmo automóvel, um BMW, seguia Ângela Ferreira, de 35 anos, que também não resistiu aos ferimentos. Os óbitos foram declarados no local do acidente.O alerta chegou às autoridades pelas 23h10. O violento despiste ocorreu na saída para a Exponor. O automóvel seguiu sem controlo, passou o separador lateral e acabou por capotar na berma da autoestrada. As duas vítimas acabaram por ficar encarceradas.