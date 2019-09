Adeus G3: Ao fim de 57 anos, Exército português tem nova arma ligeira

m novo manual de ordem unida.



O grupo está também a definir o processo de abate das G3, estando em curso o levantamento do número de unidades existentes nos quartéis.



A G3 vai continuar a ser utilizada na Marinha e na Força Aérea.

Foi ainda durante a guerra do Ultramar que as primeiras espingardas automáticas G3 saíram da Fábrica de Braço de Prata, em Lisboa. O ano era 1962 e as armas tiveram como destino o esforço de guerra em Angola. Mas agora, 57 anos depois da primeira fornada, o Exército português vai reformar as velhas G3 e apresenta esta segunda-feira a sua sucessora: a SCAR-L.A G3 foi a arma de eleição do exército português desde 1962. Foi usada em Angola e Moçambique, carregada com cravos no dia da Revolução do 25 de Abril, acompanhou missões nas Balcãs, Afeganistão e em Timor Leste, lembra o Expresso. A arma de conceção alemã vai ser substituída por uma criada na Bélgica.O negócio assinado no início do ano tem um valor de 42 milhões de euros e prevê a compra de 15 mil espingardas automáticas à NSPA (a central de compras da NATO). Portugal vai adquirir também neste negócio 2.000 lança-granadas, 550 espingardas de precisão, 1.400 metrelhadoras e novas ópticas, avança o semanário.Com novas armas surgem novos exercícios e um Grupo de Trabalho foi reunido para acompanhar a substituição e preparar u