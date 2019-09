Rosa Grilo e António Joaquim regressam esta terça-feira ao tribunal de Loures para a segunda sessão do julgamento. A advogada da viúva, Tânia Reis, chegou ao tribunal cerca das 9h20 e afirmou aos jornalistas que espera que António Joaquim seja ouvido uma vez que na primeira sessão apenas falou a sua constituinte.A defesa de Rosa negou ainda, à entrada do tribunal, que Rosa Grilo tenha cometido qualquer deslize na primeira sessão de julgamento, ocorrida no passado dia 10 de setembro. "Quais contradições?", afirmou.A primeira versão de Rosa indicava que foram os angolanos que mataram o marido, Luís Grilo. Na primeira sessão do julgamento, Rosa decidiu acrescentar um dado relevante à história : afinal os três homens que entraram na casa do casal estavam armados e não apenas um, como tinha dito num primeiro momento.Tânia Reis procederá hoje ao contrainterrogatório judicial. A sessão começou atrasada, deveria ter começado às 9h15, mas às 9h46 ainda existiam pessoas à espera de entrar na sala de audiências. Também o coletivo de juízes estava ainda por entrar.Rosa apresentou-se no tribunal com um vestido preto, acima do joelho, com recortes dourados nas bainhas e maquilhada de forma subtil como tem vindo a ser habitual. A viúva apresentou-se ainda de sandálias rasas e o cabelo mais encaracolado.António Joaquim surgiu com um fato escuro e semblante carregado. Os antigos amantes não trocaram olhares e evitam qualquer contato.A sessão começou cerca das 9h55.O Ministério Público afirma que o crime foi planeado ao pormenor e pede 100 mil euros para a criança, filho de Rosa e Luís. A viúva deverá perder o dinheiro da herança e seguros. Tudo reverterá para o filho do casal que está ao cuidado da tia paterna provisoriamente.Estão previstas mais duas sessões deste julgamento. Ocorrerão sempre às terças-feiras.