Rui Pinto entregou disco rígido com segredos sobre esquemas de Isabel dos Santos

O advogado de Rui Pinto revelou que o hacker português é o denunciante do caso 'Luanda Leaks'.A informação é avançada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que cita o advogado do pirata. Rui Pinto será, por isso, o responsável pela divulgação de mais de 715 mil documentos que deram origem à investigação.Os advogados de Rui Pinto revelaram esta segunda-feira que o seu cliente entregou em 2018 um disco rígido contendo dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel Dos Santos, à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF).

"Os advogados abaixo assinados declaram que o seu cliente, o Sr. Rui Pinto assume a responsabilidade de ter entregue, no final de 2018, à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF), um disco rígido contendo todos os dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel dos Santos, sua família e todos os indivíduos que podem estar envolvidos nas operações fraudulentas cometidas à custa do Estado angolano e, eventualmente, de outros países estrangeiros", refere uma nota.

Rui Pinto – the #whistleblower behind Football Leaks – is the source of our #LuandaLeaks documents.



"Once again a whistleblower is revealing to the world actions that go against international public interest," said @PPLAAF's @BourdonWilliam2. https://t.co/EHwALHf0fZ — ICIJ (@ICIJorg) January 27, 2020

Em atualização