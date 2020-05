Advogado detido por mandar roubar casal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um advogado do Norte do País foi detido esta segunda-feira pela investigação criminal da PSP de Lisboa por suspeitas de ter sido o mandante de um roubo violento a um casal de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.O golpe, em novembro do ano passado, rendeu mais de 46 mil euros aos assaltantes: 16 mil em numerário e o restante em joias, incluindo um cálice em ouro. Osabe que já haviam sido detidos três operacionais ...