O advogado de Bruno Fará- o único dos sete arguidos acusados pela morte do estudante cabo-verdiano Giovani Rodrigues e que o Ministério Público quer ver na cadeia - pediu esta sexta-feira a desqualificação do crime. Nas alegações finais do julgamento, a decorrer no tribunal de Bragança, o advogado Gil Balsemão defendeu que o arguido deve ser condenado por ofensa à integridade física simples e não grave.









“O relatório de autópsia não consegue definir se a morte foi causada por uma queda, ou se poderá ter sido por um pau, mas nunca por um taco de basebol como foi referido na acusação. Também não existem testemunhas”, sustentou Gil Balsemão. A leitura do acórdão está marcada para dia 20 de setembro, pelas 14h00.