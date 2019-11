Advogados entregam habeas corpus para libertar mãe que abandonou recém-nascido no lixo

Três advogados entregaram esta segunda-feira um habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça para tentar libertar a jovem sem-abrigo, de 22 anos, que abandonou o filho recém-nascido num ecoponto em Lisboa.



"Habeas corpus contra prisão ilegal.

Está aberto o debate?. Venham todos os contributos. Com elevação", sublinhou.







A mãe do bebé recém-nascido encontrado num caixote do lixo ficou em prisão preventiva no passado dia 8 de novembro, após ter sido ouvida por um juiz no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa.





Acabou de dar entrada no Supremo Tribunal de Justiça, a providência para a libertação da cidadã Sara, cabo-verdiana, em prisão preventiva, em Tires", pode ler-se numa publicação na rede social Facebook, partilhada por Varela de Matos, candidato a Bastonário da Ordem dos Advogados.