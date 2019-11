Mãe de ‘bebé do lixo’ rejeitada por irmão em Portugal

Sara, a mulher que teve o filho na via pública e o abandonou dentro de um ecoponto, junto à discoteca Lux, em Lisboa, foi rejeitada pelo irmão, residente em Portugal. A jovem cabo-verdiana, de 22 anos, mudou-se para Portugal há cerca de dois anos para vir morar com um irmão com quem ia mantendo contacto à distância.Ao chegar, o mesmo ter-lhe-á dito que não queria manter proximidade, deixando-a à sua sorte. Sara entrou no País com um visto turístico mas nunca chegou a pedir autorização de residência temporária. Permaneceu ilegal, dedicou-se à prostituição e foi viver para a rua. Acabou detida pela PJ na sexta-feira e aguarda julgamento no Estabelecimento Prisional de Tires. Está indiciada pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.O bebé, encontrado ao final da tarde de sexta-feira por Manuel Xavier, está internado na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, com quadro clínico estável. Este domingo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou "uma palavra especial" a Sara, sublinhando que foram as "condições dramáticas" em que vivia que a levaram "a fazer aquilo que fez".