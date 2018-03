Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agitação marítima e vento forte até sábado na Madeira

Ilha está sob aviso amarelo até ao final do dia de sábado.

Por Lusa | 08:37

O arquipélago da Madeira vai continuar até ao final do dia de sábado com agitação marítima e vento forte, que esta sexta-feira pode chegar aos 130 quilómetros por hora nas terras altas, segundo a meteorologista Maria João Frada.



A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou esta sexta-feira à Lusa que até ao início da manhã o vento vai soprar forte com rajadas até aos 90 quilómetros por hora, sendo de 130 quilómetros por hora nas terras altas.



"A partir de amanhã, sábado, há uma tendência para diminuir, mas ainda será moderado a forte. Vai reduzir a rajada para os 70 quilómetros e nas regiões montanhosas de 100/110 quilómetros por hora", disse.



A Madeira vai estar sob aviso amarelo por causa do vento até ao final do dia de sábado, segundo o IPMA.



"Relativamente às ondas, hoje e nos próximos dias vamos ter ondas de oeste noroeste com 04 a 5 metros, devendo-se manter até ao fim do dia de sábado, reduzindo depois para 03 a 04 metros. No entanto, devem manter-se nos 04 a 05 metros nos próximos dias ao largo do arquipélago", explicou.



Por causa da agitação marítima, o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo até às 03h00 de sábado.



A Madeira está ainda sob aviso amarelo até ao final do dia de sábado devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, e com condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.