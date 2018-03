Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temporal corta estradas e deixa casas sem luz

Aldeias de Viseu ficaram sem luz devido à queda de árvores e de postes elétricos.

Por Luís Oliveira e João Nuno Pepino | 01:30

Habitações de dezenas de aldeias sem luz, centenas de árvores derrubadas, casas devolutas desmoronadas, deslizamento de terras para estradas, pequenos episódios de cheias e vias cortadas devido à neve foram as consequências do mau tempo que ontem se fez sentir no País.



Entre as 18h00 de terça-feira e as 15h00 de ontem a Proteção Civil registou 490 ocorrências relacionadas com o mau tempo. A Estrada Marginal, que faz a ligação entre Cascais e Lisboa, foi ontem à tarde encerrada entre Paço de Arcos e Caxias devido à forte ondulação.



O Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu registou mais de 50 quedas de árvores, sobretudo no norte do distrito, que provocaram falhas de energia elétrica. Na serra da Estrela, as vias foram cortadas devido ao acumular de neve e gelo.



"Tinham acabado de passar dois carros quando veio tudo por aí abaixo. Tiveram muita sorte", disse ao CM Joaquim Vieira, vizinho do prédio devoluto que ruiu na Calçada de Mem Ramires, em Santarém. A chuva e o vento terão sido as principais causas do desabamento do imóvel, que estava abandonado há anos.



"Vivemos assustados porque os prédios estão todos velhos", afirmou o morador. Segundo a Proteção Civil de Santarém, o trânsito vai manter-se interdito até serem avaliadas as condições de segurança.



Em São Frutuoso, na Estrada da Beira, em Coimbra, registaram-se deslizamentos de terras em vários locais. Na Madeira, uma turma de um infantário na Ribeira Brava foi retirada da sala devido a infiltrações. No aeroporto da ilha foi registada uma rajada de vento de 164 km/h.