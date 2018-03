País em alerta com previsão de tornados

Fenómeno extremo de vento pode ocorrer durante a noite de quarta-feira.

28.02.18

O país está em alerta devido à previsão de tornados. Este fenómeno extremo de vento pode ocorrer na noite desta quarta-feira e no dia de amanhã em várias regiões de Portugal continental.



Esta tarde, um tornado provocou vários estragos no Algarve. Alguns barcos viraram na Doca de Faro e vezenas de viaturas ficaram com os vidros partidos. Houve até uma esplanada na cidade que ficou danificada.



O fenómeno de vento extremo atingiu a baixa de Faro às 17h30 desta quarta-feira, situação que se pode voltar a repetir noutros locais do território continental, segundo adianta a Proteção Civil.

Desde o início do alerta a Proteção Civil já registou largas centenas de ocorrências, sendo que a maioria destes casos diz respeito a episódios de vento forte que provocaram queda de árvores.



Face a este quadro meteorológico, os distritos mais afetados são Viseu, Vila Real e Bragança.





Proteção Civil registou 637 ocorrências até às 23h00 de quarta-feira

A Proteção Civil registou 637 ocorrências entre as 18h00 de terça-feira e as 23h00 de hoje, sobretudo quedas de árvores e limpeza de vias devido à neve, com Viseu a ser o distrito mais afetado, com 136 ocorrências.



"Registámos até às 23h00 de hoje 637 ocorrências, com Viseu a ser o distrito mais afetado com 136, apesar de Bragança, Vila Real e Guarda também terem registado várias ocorrências e serem os principais locais afetados", disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Segundo a mesma fonte, registaram-se 275 quedas de árvores, 159 casos de limpeza de vias devido à queda de neve e 118 inundações, em todo o país.



"Em relação às estradas, não existem vias importantes afetadas nesta altura, apesar de termos alguns casos de estradas municipais cortadas ou condicionadas, mas são pouco utilizadas", explicou.



De acordo com a ANPC, não existem vítimas a lamentar até ao momento devido ao mau tempo, apesar de referir que muitas escolas estiveram fechadas no dia de hoje devido à intempérie.



"Desde a tarde de hoje tem havido um decréscimo das ocorrências, que se fizerem sentir, em especial, durante a última noite e manhã de hoje", explicou.



Fonte da GNR confirmou à Lusa que não existiam estradas importantes com problemas, apesar de salientar que ainda haver casos de vias municipais e nacionais cortadas ou condicionadas, em Vila Real, Bragança e Guarda.



Balanço atualizado

No final da noite de quarta-feira, algumas estradas municipais ainda estavam condicionadas devido à neve: três em Bragança, três na Guarda e oito em Vila Real.

A EN 217 está parcialmente cortada entre Paredes e Vizela, entre o quilómetro 13 e o 23.

A EN228 está mesmo cortada entre o km 21 e 29, Seia/Guarda.