Um homem que passou os últimos oito anos a esconder-se, para não cumprir uma pena de cadeia de cinco anos e seis meses por um crime de violação agravada, foi apanhado pela PSP de Oeiras, foi esta segunda-feira divulgado. Foi traído por uma agressão: a vítima denunciou-o e a PSP acabou por perceber que o agressor era procurado.





De acordo com a polícia, o mandado de detenção foi emitido em 2014 pelo Tribunal de Oeiras. Chamados para a agressão, os polícias receberam a queixa e as características do agressor. Após ter sido apanhado, nas imediações, foi levado para a esquadra e descobriu-se o seu passado. Foi levado para a cadeia de Lisboa.