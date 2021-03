A PSP e a GNR detiveram dois homens, ambos no concelho de Cascais, por crimes de violência doméstica sobre familiares.





A detenção mais recente foi feita pela PSP. O suspeito terá começado a fazer a vida da companheira num verdadeiro inferno. Segundo um comunicado do Ministério Público esta quinta-feira divulgado, o agressor soube de um negócio de venda de um terreno no Brasil que a mulher tinha realizado. A partir daí começou a agredi-la, física e psicologicamente, exigindo-lhe metade do valor que recebeu. Aguarda julgamento sujeito a apresentações.