Agride GNR a soco e bofetada em hipermercado de Quarteira e desaparece

Um militar da GNR, fora de serviço, foi agredido terça-feira à noite no interior de uma superfície comercial onde ia fazer compras, em Quarteira, no concelho de Loulé, por um homem que depois se colocou em fuga. A vítima recebeu assistência no hospital de Faro.











Fonte do Comando de Faro da GNR referiu ao CM que o militar, que presta atualmente serviço na Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, já integrou o efetivo do Posto da GNR de Quarteira.