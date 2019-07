“Ajudem-me a salvar a minha casa”: Tragédias dos fogos leva idosos ao desespero

Fogos de segunda-feira

Joaquim e Maria Alzira tentaram tudo para não deixar a sua casa. Ele com 90 anos, ela com 91, tinham esta segunda-feira espalhado mangueiras à volta, preparado o tanque, olhavam à janela à espera do aproximar do fogo, que chegou em minutos. Minutos. Às 17h00 parecia longe, num instante estava a menos de um quilómetro.Em Casalinho, Mação, viveram-se momentos de terror. "Ajudem-me a salvar a minha casa", pediu-nos o idoso, quando os jornalistas doeram os únicos forasteiros que ali estavam.O fogo traiu-os, mas os bombeiros chegaram depressa. Várias corporações de Aveiro, acompanhadas pela GNR, cercaram a casa. António Joaquim não queria sair, a mulher recusava-se mesmo. A GNR teve de ligar à filha a pedir-lhe para convencer os pais. Não fazia sentido que fossem eles a proteger a casa. Não tinham sequer mobilidade para travar o fogo."Estejam descansados. Nós ficamos aqui e protegemos a habitação", garantiu-lhes o coronel Paulo Silvério, comandante distrital da GNR de Santarém, e todos cumpriram a promessa. Bombeiros de Espinho, S. João da Madeira e da Murtosa mantiveram-se na localidade. Havia apenas três casas habitadas, os moradores já tinham saído, mas era preciso protegê-las. "Moro aqui há 90 anos", dizia-nos António Joaquim, que recordava um incêndio há mais de 20 anos. "Nem imagino voltar a viver isto de novo. Ver tudo destruído. Ficar sem nada".Ao lado, Maria do Rosário, mais de 80 anos, não aceitou sair. Estava com os filhos, que tinham já protegido a casa, limpado os terrenos. "Não saí porque estava com eles. Mas foi outra vez o medo. Lembrei-me de quando há 20 anos perdi tudo", disse. O vento, à noite, deu tréguas. Mas nada é garantido, como nos dizia uma jovem em Cardigos, onde a praia fluvial foi destruída. "A noite anterior foi um horror. Depois parecia que estava tudo controlado, mas, esta tarde, tudo se complicou". Mais de mil operacionais continuavam no terreno a evitar reacendimentos.As autoridades anunciaram que, pelas 20h00 desta segunda-feira, já tinham sido socorridos desde sábado 39 feridos, 16 dos quais levados ao hospital e um destes ferido grave com queimaduras - em coma induzido no Hospital de S. José, em Lisboa.O balanço da Proteção Civil feito às 20h00 desta segunda-feira dava conta que toda a área em Vila de Rei estava em rescaldo, bem como 70% da área do incêndio em Mação. Os restantes 30% nesse concelho continuavam ativos, com reacendimentos "no flanco esquerdo a gerar alguns problemas".Quatro meios aéreos foram mobilizados esta segunda-feira à tarde para um incêndio em Beselga, Penedono, no distrito de Viseu, que lavra desde a tarde de domingo.Várias aldeias foram ameaçadas pelas chamas, que chegaram a consumir colmeias e tratores agrícolas dispersos pelas serras da região. Para o local foram mobilizados mais de 220 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos. No entanto, o vento forte e inconstante dificultou o combate às chamas. Este foi o maior incêndio no distrito de Viseu durante os últimos dias e, ao final da noite desta segunda-feira, continuava a não dar tréguas aos bombeiros.Ainda no distrito de Viseu, um outro fogo florestal eclodiu segunda-feira à tarde, às 17h26, no concelho de Penalva do Castelo, junto às aldeias de Antas e Miuzela. Este incêndio chegou a mobilizar 161 operacionais e um meio aéreo e os responsáveis acreditavam que seria dominado durante a noite, com a ajuda da temperatura mais baixa."É triste. Perdemos o pouco que temos com o fogo", diz Emília Dias, entre lamentos, por ver arder tudo em redor da aldeia Casais de São Bento, Mação. "Não sei como isto vai parar, o fogo vai e vem, é uma preocupação constante, vamos ver se as oliveiras escapam". Aos 61 anos, Emília Dias é uma das habitantes mais jovens da aldeia, em que a média de idades ultrapassa os 80 anos.Em 2003, ardeu tudo em volta da aldeia. De lá para cá, assistiu à reflorestação de todo o manto verde que ardeu. "Agora é mais eucaliptos, foram para o lugar dos pinheiros, e ainda ardem mais depressa", destaca.