Temporal provoca inundações a menos de 150 quilómetros dos incêndios de Viseu

Dois incêndios estão ativos esta segunda-feira no distrito de Viseu, um em Penalva do Castelo e outro em Penedono, e estão a mobilizar mais de 400 bombeiros e cinco meios aéreos. O mais surpreendente é que a pouco mais de 150 quilómetros há relatos de chuva torrencial e inundações.O fenómeno meteorológico, que está a deixar Torre de Moncorvo debaixo de um forte temporal, ainda não foi explicado mas contrasta com o clima seco que continua a dificultar o trabalho dos bombeiros no combate aos fogos de Viseu.De acordo com a informação, 210 operacionais, 57 viaturas e quatro meios aéreos estão em Penedono.Já em Penalva do Castelo, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o fogo exige a intervenção de 161 operacionais, 41 viaturas e um meio aéreo.Em Penedono, o incidente é um reacendimento de um fogo que deflagrou na tarde de domingo, às 17h49, em Beselga, uma das freguesias mais a sul de Penedono e a fazer fronteira com o concelho de Sernancelhe, e que durante a madrugada chegou a estar dominado.O incêndio em Penalva do Castelo é em mato, com início às 17h26 desta segunda-feira, em Antas e Miuzela, e "também longe de habitações", informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.