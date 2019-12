Defesa de Bruno sobre Varandas: "Onde estava o médico que não foi visto durante horas e só é visto numa imagem a rir?"

Miguel Fonseca. Aos jornalistas, o a

Fernando Mendes, ex-líder da Juventude Leonina, também está presente e encontra-se visivelmente fragilizado. Fez questão de assistir ao final do depoimento de Ricardo Gonçalves, chefe da segurança da academia leonina.



09h36 - Chegou Ricardo Gonçalves, diretor de operações e segurança do Sporting, que vai continuar a prestar testemunho.





A oitava sessão do julgamento da invasão da Academia do Sporting em Alcochete decorre esta terça-feira no Tribunal de Monsanto.Recorde-se que esta segunda-feira, dia em que o responsável pela segurança na academia chegou ao Tribunal de Monsanto , Bruno de Carvalho regressou para ouvir o seu testemunho. Esta terça-feira, Bruno de Carvalho volta a estar presente.Este foi um dos momentos chave deste processo, depois de Bruno Jacinto, que faz a ligação com as claques, ter dito que avisou Ricardo Gonçalves para a iminência do ataque.Diversos elementos policiais deram conta que quando chegaram a academia foram proibidos de entrar, embora ainda se encontrassem atacantes no interior do espaço.- Bruno de Carvalho sentou-se bastante longe dos restantes arguidos - todos eles adeptos.- Bruno de Carvalho também já chegou, acompanhado pelo seu advogado,dvogado de Bruno avançou que acredita que o testemunho de Ricardo Gonçalves beneficiou o antigo dirigente leonino, sobre a reunião que decorreu um dia antes do ataque. "Aquela reunião simbolizou o que um líder faz numa guerra (referindo-se ao campeonato), ao perguntar quem estava com ele". Miguel Fonseca afirmou ter interpretado dessa forma as palavras e acredita que o coletivo pensa da mesma forma.Depois, a defesa de Bruno de Carvalho falou sobre Frederico Varandas, atual presidente dos leões. "Onde estava o médico (no dia do ataque) que não foi visto durante duas ou três horas e só é visto numa imagem a rir? Quem é que num ataque se põe a rir?", questionou.Miguel Fonseca avançou ainda que com este ataque, "alguém ganhou e alguém perdeu", dizendo que tem muitas questões a fazer a Varandas. Com base em insinuações, o advogado de Bruno garantiu que o seu cliente foi quem mais perdeu devido ao ataque."Quando ia à academia não me identificava, apenas avisava que ia", afirmou Fernandes Mendes, aos jornalistas.- Manuel Fernandes, coordenador de scouting, já chegou ao Tribunal de Monsanto mas não quis falar aos jornalistas.