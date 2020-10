Cassimo Turé ouvido na segunda-feira no Campus da Justiça

Um dos oito portugueses acusados de pertencer ao Estado Islâmico aceitou falar perante o coletivo de juízes.Cassimo Turé, de 45 anos, tem permanecido em silêncio ao longo de todas as audiências de julgamento mas oapurou que vai querer falar ao coletivo de juízes na próxima segunda-feira, 26 de Outubro, no Campus de Justiça, em Lisboa.Logo no início do julgamento, Ricardo Serrano Vieira, advogado do arguido, anunciou que o seu constituinte só falaria numa fase mais avançada das diligências e sabe-se agora que segunda-feira será o dia em que Cassimo Turé irá contar a sua versão dos factos. Cassimo Turé, Rómulo Costa, Fábio Poças, Sandro Marques, Edgar Costa, Celso Costa e Nero Saraiva, todos de nacionalidade portuguesa, estão acusados de financiamento, adesão e recrutamento para o Estado Islâmico. Apenas Rómulo e Cassimo se sentam no banco dos réus dado que Nero Saraiva está preso no Afeganistão e os restantes arguidos estão dados como mortos em combate.