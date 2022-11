Alemães admitem que partes de corpo encontradas em bosque sejam de Diana Santos

Partes do corpo de uma mulher foram encontradas pela polícia, esta terça-feira, na cidade alemã de Temmels, localizada junto à linha de fronteira com o Luxemburgo. As autoridades policiais encontraram os bocados de corpo numa área de bosque após o alerta de um morador da zona.



A imprensa germânica admite que a descoberta macabra possa estar relacionada com a morte violenta de Diana Santos, uma emigrante portuguesa da emigrante de 40 anos que foi encontrada morta, decapitada e desmembrada, a 19 de setembro, em Mont-Saint-Martin, uma comuna francesa junto à fronteira com o Luxemburgo.





As partes encontradas agora pela polícia alemã coincidem com os membros e cabeça que permaneciam por localizar após a descoberta da polícia francesa em Mont-Saint-Martin.

O jornal News Trier e o canal de TV SWR referem que a polícia alemã continuou as buscas durante esta quarta-feira num ampla área florestal envolvendo um numeroso efetivo, cães e drones.



A investigação à morte de Diana Santos foi entregue ao Ministério Público de Diekirch. Foi feita a detenção de um cidadão marroquino, de 48 anos, que vivia com Diana e que terá promovido um casamento combinado de um sobrinho com a portuguesa, que depois terá quebrado o contrato. Diana terá sido assassinada em casa e o corpo, desmembrado, levado para junto de um edifício abandonado em França. A identidade foi confirmada uma semana depois.



Suspeito marroquino



Nos dias seguintes ao homicídio de Diana, o suspeito do crime, Said Banhakeia, tentou simular um desaparecimento voluntário por parte da emigrante portuguesa no Luxemburgo. Sem conseguir falar com a filha, a mãe de Diana Santos entrou em contacto com o homem, de nacionalidade marroquina. O suspeito, de 48 anos, alegou que já não a via há vários dias, mas desvalorizou a situação. "A Diana é assim, já sabe como é", disse o homem, que depois ficou incontactável.



Said Banhakeia - que é tio do homem com quem a vítima, de 40 anos, casou a troco de dinheiro - foi já preso pela Polícia Judiciária do Luxemburgo pela morte de Diana. Mantinham uma relação e viviam numa casa em Diekirch, onde ocorreu o crime.