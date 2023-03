Um grupo de peritos da empresa alemã Krauss-Maffei Wegmann (KMW) - fabricante dos carros de combate Leopard - esteve um mês na Brigada Mecanizada, no Campo Militar de Santa Margarida, a realizar manutenção aos Leopard 2A6 portugueses, divulgou o Exército.



Os quatro técnicos da KMW foram “apoiados pela Companhia de Manutenção, em recursos humanos e materiais, instalações oficinais e administrativas”, realizando “inspeções no âmbito do plano da manutenção corretiva e preventiva”. Portugal tinha 37 Leopard 2A6 com problemas de operacionalidade e, desses, doou três à Ucrânia.