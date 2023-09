Um alemão de 27 anos sofreu este sábado de manhã ferimentos graves e foi socorrido pelas autoridades após ter caído na zona de rochas da praia do Baleal, em Peniche. Foi retirado de helicóptero do INEM para um hospital.O alerta foi dado pelas 10h00 e foram ativados elementos da Polícia Marítima de Peniche, do projeto ‘SeaWatch’ (Autoridade Marítima), bombeiros de Peniche e o INEM. Tinha diversos traumatismos e foi estabilizado pelo INEM e transportado para fora da praia, onde estava o ‘héli’.