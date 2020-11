Alemão detido por aliciar sexualmente duas jovens em Gaia. Homem masturbou-se em frente às vítimas

Um homem, de 29 anos, de nacionalidade alemã, foi detido, esta quarta-feira, ao final do dia, junto à praia da Madalena, em Vila Nova de Gaia, alegadamente por aliciar sexualmente duas jovens que passeavam junto à praia.



O alerta foi dado cerca das 19h30, quando as duas jovens que passavam no local se aperceberam do suspeito a masturbar-se. O homem tentou aproximar-se delas, elas exigiram que parasse, mas ele continuou a persegui-las. Elas defenderam-se atirando-lhe areia e usando as carteiras e os telemóveis que traziam para o afastar e chamaram a PSP.





Quando as autoridades chegaram ao local, as jovens identificaram o homem que se encontrava a cerca de 60 metros. Foi detido e o caso entregue à Polícia Judiciária. O suspeito será presente hoje ao tribunal para aplicação das medidas de coação.