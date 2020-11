PJ detém homem suspeito de 600 crimes de abuso sexual de crianças

Um homem de 56 anos foi detido por suspeita de cerca de 600 crimes de abuso sexual de crianças na forma agravada, em Lisboa.As vítímas, que teriam entre 4 e 14 anos, frequentavam a casa do agressor, uma vez que tinham relações de parentesco, por afinidade, com o mesmo. Os menores chegaram ainda a sofrer ameaças constantes.De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o agressor foi denunciado por uma das vítimas. Ao longo da investigação, a PJ apurou a existência de outras vítimas. Os crimes, apuraram as autoridades, eram cometidos de forma reiterada desde 1994 até à data.O detido ficou em prisão preventiva.