O alemão que em outubro do ano passado incendiou o Clube Fluvial Odemirense vai ser julgado por fogo posto e furto.Segundo a acusação do Ministério Público, Markolf Ipfelkofer, que tinha fugido da Alemanha devido a um processo por roubos, incendiou o espaço para tentar ocultar o furto de vários bens que levou – dois livros de cheques, medalhas, 350 euros e uma mala com documentos.O alemão está em prisão preventiva.