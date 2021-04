Com uma personalidade que o Ministério Público diz que se enquadra "no típico perfil de incendiário", o homem, de 28 anos, atuou pela simples "frustração e revolta" por ter má relação com o padrasto, não ter trabalho para suportar o vício de fumador e pela "satisfação" de ver chamas e os helicópteros a trabalhar. Em apenas 13 dias, o arguido, que está preso, provocou 10 focos de incêndio,...