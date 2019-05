Dois mortos e três feridos graves em acidente junto à Academia do Sporting em Alcochete

Uma colisão frontal de duas viaturas, junto à Academia do Sporting, em Alcochete, provocou dois mortos e três feridos ligeiros, esta quinta-feira.





As vítimas mortais tratam-se de um homem e de uma mulher com 60 e 61 anos.



Os três feridos, homens com 20, 35 e 70 anos, foram transportados para o Hospital do Barreiro, segundo Paulo Vieira, comandante dos Bombeiros de Alcochete.



O alerta para o acidente foi dado às 14h12, encontrando-se no local a autoridade, bem como bombeiros das corporações de Alcochete, Pinhal Novo e Montijo.



O comandante Paulo Vieira disse à CMTV que quando chegaram ao local se depararam com um "cenário preocupante. Duas vítimas estavam em paragem cardiorrespiratória e prestámos logo socorro".



Foi necessário desencarcerar as vítimas mortais.



A Estrada Nacional 4, onde ocorreu o acidente, encontra-se totalmente cortada. A GNR encontra-se no local a reencaminhar o trânsito.



As viaturas envolvidas no acidente ainda se encontram na faixa de rodagem.



Em atualização