Agente da PSP agredido em serviço por vítima de acidente em Lisboa

Um agente da PSP foi na madrugada desta sexta-feira agredido por um condutor que se tornou violento quando estava a ser assistido pelo INEM no interior de uma ambulância, no Parque das Nações, em Lisboa.Os socorristas do INEM chamaram o agente, que estava a tomar conta do acidente, e assim que este se aproximou foi agredido, ficando com o nariz partido. Estava a meio da manhã a ser submetido a uma cirurgia corretiva à fratura.A médica e o enfermeiro do INEM presentes no local tiveram de sedar o agressor. O homem conduzia ilegalmente, uma vez que estava proibido de o fazer.O agressor foi detido mas encontra-se também hospitalizado devido aos ferimentos sofridos no acidente.