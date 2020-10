Polícia bloqueia fronteira de Castro Marim. 17 migrantes estão em fuga, um está infetado com Covid-19

Um grupo de 19 migrantes, que estava detido no quartel de Tavira, fugiu durante a madrugada desta quinta-feira. Entre os fugitivos encontra-se um infetado com Covid-19.



As autoridades já capturaram dois indivíduos e procuram os restantes. O grupo conseguiu remover os acrílicos das janelas e iniciou a fuga. Um dos elementos partiu o pé durante a fuga.





Os migrantes, com nacionalidade marroquina, estavam à guarda da PSP e do SEF.A fronteira de Castro Marim foi bloqueada e a A22 está a ser controlada.Em atualização