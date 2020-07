Sapadores florestais a caminho de incêndio atropelam mulher em Vila Real

Uma mulher, com cerca de 70 anos, foi atropelada esta sexta-feira por uma equipa de Sapadores Florestais do ICNF na localidade de Gache em Vila Real.Ao que o CM apurou, os sapadores seguiam para o combate a um incêndio numa zona de mato e pinhal quando se deu o atropelamento, junto à residência da vítima.Equipas do INEM estão no local a prestar assistência à mulher, que terá ficado ferida com gravidade. Está montado um grande aparato de meios de socorro, assim como a GNR, que investiga as circunstâncias em que se deu o atropelamento.(Em atualização)