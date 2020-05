Carro colide contra autocarro da STCP no centro do Porto. Veja as imagens

Uma colisão entre um carro e um autocarro dos STCP, na rua dos Clérigos, no Porto, provocou esta terça-feira um ferido ligeiro que foi socorrido pelo INEM.



O acidente aconteceu cerca das 11h00 e no veículo que embateu no autocarro seguiam mãe e filha. A mais nova teve de receber assistência hospitalar.

Os Sapadores do Porto forma ao local fazer a limpeza da via, que já está desobstruída.