Carro despista-se contra casa e mata condutor e mulher que ia a passar na rua

Um carro despistou-se e embateu contra uma casa, na manhã deste sábado, no centro do Porto, provocando a morte do condutor do veículo e de uma mulher que passava na rua naquele momento.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos bombeiros, o veículo embateu contra uma habitação. O homem foi encontrado pela equipa de socorro ainda com sinais vitais, sendo depois o óbito declarado no local. No interior da habitação, foi encontrada a mulher, já cadáver, após ter sido projetada na sequência do atropelamento.Na casa, na Rua Morgado Mateus, no Bonfim, vive uma idosa de 90 anos, entretanto retirada pelas autoridades. Não sofreu qualquer ferimento e vai ficar hospedada em casa de familiares, de acordo com a mesma fonte.Para o local foi acionada uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Porto, assim como a PSP.O alerta foi dado cerca das 08h30.Em atualização