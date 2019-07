Cinco pessoas, entre as quais um bebé de 10 meses, ficaram feridas esta terça-feira na sequência de um despiste de um carro que caiu numa barragem artificial na Avenida da Marginal, em Canelas, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.Três das vítimas foram transportadas para o hospital, uma das quais em estado grave e duas em estado considerado ligeiro. As outras duas vítimas estão a ser assistidas no local.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 11h46.Em atualização