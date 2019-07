Dois feridos em despiste de carro em Coimbra

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



O alerta foi dado às 13h02.



Foram mobilizados para o local do acidente 22 operacionais apoiados por sete viaturas.

Duas pessoas ficaram feridas esta segunda-feira na sequência de um despiste de carro na Couraça de Lisboa, em Coimbra.Fonte oficial do CDOS de Coimbra disse aoque um carro ligeiro se despistou e embateu contra a fachada de um prédio.As duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros. Foram assistidas no local e, posteriormente, transportadas para o