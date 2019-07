Transexual menor atacado na rua por três homens em Coimbra

Um jovem de 17 anos, residente em Coimbra, diz ter sido agredido na rua por três homens que não conhecia, depois de ter assumido nas redes sociais que se encontra em processo de mudança de sexo.O menor, que está a fazer a transição do género feminino para masculino no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, não tem dúvidas de que está a ser vítima de ataques transfóbicos."Tudo começou quando assumi nas redes sociais que era transexual. A partir daí todos os dias recebo ameaças", refere o jovem, que fez queixa na PSP depois de ter sido atacado, por duas vezes, no parque Verde do Mondego."A primeira foi no sábado, quando três homens, com cerca de 40 anos, disseram para olhar para trás e me deram socos e pontapés", conta a vítima, que recebeu tratamento no Hospital Pediátrico.Na segunda-feira, diz ter sido novamente atacado pelo mesmo grupo, que o agrediu e tentou violar, "puxando-me as calças para baixo". Foi ajudado por pessoas que praticavam desporto."Tenho medo de andar na rua", refere.A PSP garante, em comunicado, estar empenhada em "identificar os suspeitos do crime".